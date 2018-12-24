حدث ليلًا| متحدث "الكهرباء" يوضح حقيقة رفع الأسعار

القاهرة - (مصراوي):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

السيسي يؤكد دعمه للقضاة.. ويوجه بمواصلة تطوير النظام القضائي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية؛ المكون من وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن مساعد أول وزير العدل رئيس الأمانة العامة للمجلس.

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متحدث الكهرباء يوضح حقيقة رفع الأسعار - فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يعلن كل القرارات بمصداقية في مؤتمرات صحفية قبل تطبيقها، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تحريك في أسعار الكهرباء حاليًا، ولن يتم رفع أسعار الكهرباء حتى 1 يوليو 2019.

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ننشر قرارات الاجتماع الطارئ لمجلس "الصيادلة" بعد إيقاف النقيب

قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن مجلس النقابة عقد اجتماعا طارئا مساء اليوم الأحد، بعد حكم القضاء الإداري باعتماد صحة قرارات الجمعية العمومية النقابة التي تم عقدها يوم 15 مايو، وإلغاء الجمعية العمومية التي تم عقدها يوم 14 مايو، وتأييد إيقاف نقيب الصيادلة.

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"مطرانية المنيا" تحذر من شخص ينتحل صفة الأنبا مكاريوس لجمع التبرعات

حذّرت مطرانية المنيا، وأبوقرقاص في بيان أصدرته، مساء اليوم الأحد، من قيام أحد الأشخاص بانتحال شخصية الأسقف العام لطلب جمع تبرعات للإيبارشية.

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رئيس الوزراء يستعرض مع وزير التجارة خطة تحفيز القطاع الصناعي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماعا مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لبحث خطط تطوير القطاع الصناعي وزيادة الصادرات المصرية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

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رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي وزير البحرية الأمريكي

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة بريتشارد سبنسر، وزير البحرية الأمريكي والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

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وزير التعليم: مصر تشهد أكبر "ثورة تعليمية" في تاريخها الحديث

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الجيل الذي دخل في المنظومة التعليمية الجديدة سبتمبر الماضي، سيتخرج عام 2030، بمهارات جديدة تؤهله للدخول لنموذج تعليمي جديد وهو التعليم الجامعي.

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بالصور- وزير النقل في جولة تفقدية مفاجئة بمحطة مصر

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مساء أمس الأحد، جولة تفقدية مفاجئة منتصف الليل في محطة مصر رمسيس.

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"بتر ساق وكسر بالجمجمة".. شاب يحاول الانتحار بمترو ساقية مكي

أصيب شاب ببتر في قدمه اليسرى، إثر سقوطه على قضبان محطة مترو ساقية مكي في اتجاه شبرا الخيمة.

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واشنطن تغلق مقارها الدبلوماسية في مصر لمدة يومين لإغلاق الحكومة

أعلنت الولايات المتحدة، إغلاق سفارة بلادها وقنصلايتها في مصر، بدء من الغد، على أن يتم إعادة فتحها الأربعاء المقبل 26 ديسمبر الجاري.

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الجيش السوداني يعلن موقفه من البشير بعد المظاهرات

نقلت صحيفة الوئام السودانية، أن الجيش السوداني أكد في بيان رسمي التفافه حول الرئيس عمر البشير في ظل المظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد.

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السلطات المغربية: قتلة السائحتين الاسكندنافيتين لا ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية

أكدت السلطات المغربية أن الأربعة المتهمين بقتل السائحتين الاسكندنافيتين في جبال الأطلس، شمال البلاد لا ينتمون إلى أي تنظيم متطرف حتى ولو أقسموا بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية.

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اليمن: فريق لجنة مراقبة وقف إطلاق النار يصل إلى الحديدة

وصل باتريك كاميرت، الجنرال الهولندي، رئيس لجنة مراقبة وقف اطلاق النار وإعادة الانتشار العسكري مساء اليوم الأحد، إلى مدينة الحديدة، غربي اليمن، بعد ساعات من وصوله إلى العاصمة صنعاء.

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فرنسا تأسف لقرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، عن عميق أسفه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا.

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