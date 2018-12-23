من درب الجماميز إلى الزمالك.. قصة 110 أعوام على إنشاء "فنون جميلة حلوان"

كتب- محمد قاسم:

بدأ منذ قليل احتفالية الذكرى 110 أعوام على إنشاء كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، بحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، ورئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم، وفنانين.

وألقى الدكتور أشرف رضا، وكيل كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، كلمة سلط الضوء فيها على تاريخ إنشاء الكلية مسمى مدرسة الفنون الجميلة المصرية بعام 1908، حتى نقلها سنة 1923- 1924 من مكانها بدرب الجماميز إلى الدرب الجديد بميدان السيدة زينب حتى عام 1927.

وأضاف رضا، أنه في عام 1928 دخلت مدرسة الفنون الجميلة مرحلة جديدة عندما بدأ تمصيرها وأصبحت مدرسة عليا "مدرسة الفنون العليا" ثم تغير اسمها إلى المدرسة العليا للفنون الجميلة ولم يقبل بها إلا من أتم الدراسة بنجاح في المدرسة التحضيرية.

وتابع: "في عام 1936-1937 أضيفت سنة إعدادية لسنوات الدراسة الأربع فأصبحت مدة الدراسة خمس سنوات، وذلك بعد أن تم إلغاء نظام المدرسة التحضيرية وحدد القبول بالمدرسة للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية، وذلك بعد اجتياز امتحان دقيق للقدرات".

وزاد: "اختير للمدرسة فيلا بحي شبرا عام 1927 ثم نقلت بعدها في أغسطس 1931 إلى 91 شارع الجيزة، وفي سبتمبر 1935 نقلت إلى مكانها الحالي بشارع إسماعيل محمد رقم 8 بجزيرة الزمالك بالقاهرة، وبعد قيام ثورة ٢٣ يوليو 1952 عدل اسمها إلى كلية الفنون الجمــيلة وضمت إلى وزارة التعليم العالي ســنة 1961 بعد أن كانت تتبع وزارة التربية والتعليم ثم ضمت إلى جامعة حلوان في أكــتـوبر 1975".