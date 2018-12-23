"مستقبل وطن" ينظم حملة مكبرة لتجميل "الشروق"

كتبت- ميرا إبراهيم:

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة القاهرة، حملة مكبرة لتجميل وتنظيف شوارع مدينة الشروق، وذلك بمشاركة جميع الفئات العمرية من الأطفال الشباب وكبار السن، الذين قاموا برفع القمامة والأتربة من مناطق تجمعها بالشوارع، وذلك في إطار حملة الحزب لتنظيم حملة شاملة لنظافة وتجميل محافظات مصر.

وبحسب بيان، أشارت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة الشروق، إلى أنه تم نظافة وتجميل المنطقة الخامسة "الإسكان المتميز" ورفع القمامة، وذلك تفعيلا للدور المجتمعي وبث روح العمل الجماعي بين الشباب والسكان، رافعين شعار "معا من أجل مدينة نظيفة".

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى، ومبادرة حزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل رفع المخلفات وتجميل ونظافة شوارع الميادين والمراكز فى جميع محافظات مصر.