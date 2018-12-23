أخبار متوقعة اليوم: جولة وزيرة البيئة في قنا.. ونظر دعوى مستعجلة لـ"تعديل الدستور"

القاهرة- أ ش أ:

القاهرة.. تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة، حيث تناقش لجنة "الدفاع والأمن القومي" مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب (عبدالمنعم العليمي وسيلفيا نبيل لويس وممدوح مقلد) في ذات الشأن، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والصناعة، والنقل والمواصلات، والإدارة المحلية.

القاهرة.. يلتقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مع طلاب كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف في ندوة بعنوان (فقه المواطنة في ظل التحديات المعاصرة)، والتي تنظمها الكلية بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

القاهرة.. يفتتح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط بمقر معهد التخطيط القومي مائدة مستديرة لمناقشة نتائج الدراسات التحليلية الناتجة عن مجموعة العمل الرابعة "عدم ترك أحد خلف الركب" ضمن مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، وبحث كيفية تطبيق سياسات هادفة إلى مكافحة الفقر.

القاهرة.. تعقد محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ؛ جلسة للنظر في الدعوى التي أقامها عدد من المواطنين يطالبون فيها بالحكم بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء تدعى له كافة عناصر الأمة.

قنا.. تصل وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إلى محافظة قنا في زيارة تلتقي خلالها مع محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان بحضور مسئولي جهاز تنظيم إدارة المخلفات وفريق عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة ، وتأتي الزيارة في إطار متابعة تطوير خطة عمل منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية.

القاهرة.. تعقد محكمة النقض جلسة للنطق بالحكم على مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع و38 آخرين ، وذلك في طعنهم علي حكم محكمة جنايات بني سويف والتي اشتهرت إعلاميًا بـ"أحداث بني سويف".