تتضمن شرطا جديدا.. وكيل الصحفيين: نسعى لعقد لجنة القيد نهاية يناير

كتب- مصطفى علي:

قال خالد ميري، الكاتب الصحفي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد بالنقابة، إنه للمرة الأولى تنظم النقابة الدورات التدريبة كشرط للالتحاق بالنقابة، لافتا إلى أن اجتياز الدورة التدريبية يعد شرطا أساسيا للقيد بالنقابة.

وأوضح ميري أن الهدف من الدورة التدريبية هو تمكين الصحفيين من مواكبة تطورات العصر قائلا: الصحافة تتطور كل يوم، هناك جديد وطرق جديدة بالعمل الصحفي بما يوجب الصحفيين باهتمامهم بالملف التدريبي وتطوير ذاتهم بصفة مستمرة.

وشدد: اللي يبطل يتدرب مش هيقدر يشتغل لابد أن يكون عملية التدريب مستمرة لاكتساب مهارة عالية و كفاءة تمكن الصحفي من تلبية متطلبات سوق العمل.

وأعرب ميري عن أمنياته بالتوفيق لجميع الزملاء المتقدمين للدورات التدريبية وأن يكونوا إضافة للنقابة العريقة في الشرق الأوسط وأفريقيا والدول العربية

ووعد ميري الزملاء المتقدمين للقيد بانعقاد اللجنة نهاية يناير المقبل.

جاء هذا خلال افتتاح الدورة التدريبية الأولى بمعهد التدريب المؤهلة إلى لجنة القيد بنقابة الصحفيين.