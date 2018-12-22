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"مياه القاهرة": قطع الخدمة عن منطقة الزمالك بالكامل

11:00 ص السبت 22 ديسمبر 2018
"مياه القاهرة": قطع الخدمة عن منطقة الزمالك بالكامل

انقطاع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق الزمالك بالكامل، وضعفها بمنطق شوارع البستان - محمود بسيونى - المناطق المحيطة بميدان التحرير؛ نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر ٨٠٠ مم، أمام منطقة مثلث ماسبيرو، على الكورنيش في الاتجاه القادم من روض الفرج.

وأضافت شركة المياه، في بيان لها اليوم، أن شركتى مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة دفعت بسيارات شفط المياه للبدء في عمليات الإصلاح.

وأشارت الشركة إلى أنه تم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.​

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