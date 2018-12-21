الأحد.. وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال بذكرى مئوية السادات

كتب - محمد عاطف:

تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الرئيس أنور السادات بطل الحرب والسلام، والذي يقام بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية والمجلس الأعلى للثقافة على مدار يومين متتالين.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم الجمعة- أن المسرح الكبير بدار الأوبرا يستضيف في الثامنة مساء اليوم الأول حفلاً بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام يضم مختارات من أشهر الأعمال الوطنية.

وأضاف البيان أن فعاليات مؤتمر اليوم الواحد بالمجلس الأعلى للثقافة تنطلق في الحادية عشرة صباح اليوم الثاني، تحت عنوان "السادات بطل الحرب والسلام" ويتضمن عددًا من الجلسات التي تتواصل حتى المساء وتبدأ بكلمات لكل من وزيرة الثقافة، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وأسرة السادات، وفي الثانية عشرة والنصف ظهرا تنعقد الجلسة الثانية "السادات والسياسة" برئاسة الدكتور مصطفى الفقي وبحضور الدكتور حسام بدراوى، الدكتور على الدين هلال.

وفي الخامسة مساء جلسة عن السادات بطل الحرب والسلام، ويختتم المؤتمر أعماله بالجلسة الرابعة التي تبدأ في السادسة والنصف بعنوان "السادات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية" ويترأسها الدكتور سلطان أبوعلي.​