غرفة "السياحة": منح تدريبية للعاملين بالشركات على يد خبراء أجانب

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، أن الفترة المقبلة ستشهد عقد جلسات بممثلين من الشركات السياحية للاتفاق على البرامج التدريبية، وعمل بروتوكولات بين الغرفة وعدد من السفارات والقنصليات للحصول على منح تدريبية للعاملين بشركات السياحة في عدد من الدول، مع الاستعانة بخبراء أجانب مع الخبرات المصرية في مجال التدريب.

وقال علي المانسترلي، رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة، إن الفترة القادمة ستشهد أيضًا طفرة قوية في تأهيل وتدريب العاملين بالشركات من خلال استحداث برامج تدريب تتواكب والاحتياجات السياحية الحالية مثل الحجوزات الأونلاين والتعامل مع السوشيال ميديا في التسويق، وأفضل الطرق لذلك وكذلك تطوير آليات البرامج التدريبية الحالية.

وأكد المانسترلي في بيان اليوم الأحد، أن لجنة التدريب بالغرفة، بصدد إنشاء "أبلكيشن" على الهواتف المحمولة حاليا لتدريبب وتأهيل العاملين بالشركات من خلال تحميل برامج تدريبية معينة تهم القطاع عليه بطريقة سلسة.

وأضاف أنه سيتم عقد بروتوكولات تعاون بين الغرفة ومراكز التدريب والجامعات العالمية بهدف إعداد محاضرات ودورات يجرى الاتفاق فيها مع هذه الجامعات على أن يقوم الخبراء والمتخصصون بتنفيذ الدورات وشرحها "أونلاين" عبر هذا "الأبلكيشن" ويمكن أيضا توفيرا للوقت والنفقات عقد دورات تدريب للعاملين في المحافظات على غرار "الفيديو كونفرانس" من خلال تطبيقات "الأبليكيشن".

وأوضح المانسترلي، أنه بخلاف تدريب العاملين بالشركات السياحية حسب كل تخصص، سيجرى عقد دورات خاصة لمديري الشركات ورؤسائها أيضا، مع طرح برامج تدريب لطلاب مدارس وكليات السياحة والفنادق بهدف تأهيلهم لسوق العمل.