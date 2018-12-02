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إحالة مسؤولين بالزراعة في الإسكندرية وسوهاج للتحقيق

08:36 م الأحد 02 ديسمبر 2018
إحالة مسؤولين بالزراعة في الإسكندرية وسوهاج للتحقيق

الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من لجنة مراجعة شؤون مديريات الإصلاح الزراعي، حول أعمال بحث ملفات مديريات الإصلاح الزراعي بمحافظات دمياط، الأسكندرية وكفر الشيخ.

ووفقا لتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة برئاسة الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة والمستشار أسامة الشاذلي، المستشار القانوني، لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تم بحث جميع ملفات الإصلاح الزراعي بالمحافظات الثلاثة، والمديوينات المستحقة للهيئة.

وكشف التقرير عن حسم أكثر من 40 ملف بالإجراءات القانونية، كذلك تم إحالة بعض الملفات للجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لإعادة التقدير، وتقنين الوضع.

وشدد وزير الزراعة على اللجنة بالوقوف على جميع الملفات المطلوب حسمها طبقًا للقانون والإجراءات المتخذة، ومراجعتها، فضلاً عن الإجراءات المتخذة نحو تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة، حفاظًا على أموال الدولة.

في سياق متصل، انتهت اللجنة من مراجعة ملفات 9 محافظات، كذلك تم تشكيل لجنة مختصة لكل جهة أعمال، كما تم استبعاد مدير أملاك سوهاج من العمل، وإحالته للتحقيق، فضلاً عن بعض المسئولين بمديرية الإصلاح بالأسكندرية للنيابة الإدارية للتحقيق أيضًا.

عز الدين أبوستيت الإسكندرية مديريات الإصلاح الزراعي دمياط

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