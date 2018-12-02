"الزراعة" تعلن شروط الاحتفاظ بملاعب الخماسي المخالفة

كتب-أحمد مسعد:

قال اللوء محمد حلمي، المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المرحلة الأولى لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، المستمرة من 23 نوفمبر الماضي، حتى 6 ديسمبر الجاري، تختص بإزالة الملاعب والأسوار والتشوينات.

وأضاف حلمي لمصراوي، الأحد، أن من يرغب في الاحتفاظ بتلك الملاعب، يجب تحويل ملكيتها من الخاصة إلى الملكية العامة، مضيفا أن الأمر أصبح استثماريًا وليس لخدمة الشباب.

وأوضح حلمي، أن تلك الأراضي تمثل قوت الشعب المصري، باعتبارها أجود الأراضي الزراعية، والتي تحمل اسم "الأراضي السمراء"، موضحًا أن التعديات على الأراضي الزراعية جريمة تكلف الدولة ملايين الجنيهات في استصلاح الأراضي الصحرواية.

وتابع: "جميع الإزالات الواقعة على الأراضي الزراعية تعتبر تعدٍ سافرًا، والدولة تعي أهمية الشباب وتدعهم ولكن في الإطار القانوني".

وكشف آخر تقرير لوزارة الزراعة بشأن إزالة 23 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال 6 أيام من بينها ملاعب كرة القدم في 21 محافظة.

وقال حلمي، إن حملة إزالة التعديات تنقسم إلى 3 مراحل، الجزء الأول من 23 نوفمبر إلى يوم 6 ديسمبر، وهي الخاصة بإزالة الملاعب والأسوار والتشوينات، لافتا والمرحلة الثانية تختص بالأعمدة والكافيهات، من 7 ديسمبر إلى 15 الجاري، والمرحلة الثالثة من منتصف ديسمبر وحتى 10 يناير وهي المختصة بالمباني المقامة على الاراضي الزراعية.