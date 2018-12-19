وزير الطيران: 2019 يشهد طفرة كبيرة في القطاع

كتب- طه عبيد:

قال الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، إن العام الجديد يشهد طفره وتطويرًا كاملًا في جميع أنشطة قطاع الطيران المدني.

وأضاف الوزير، أن خطط الوزارة والشركات التابعة تسير وفقا لما تم التخطيط له، مضيفًا: "يصلني بشكل يومي تقارير عن سير العمل ونعدكم بشكل جديد لكل الخدمات المقدمة للركاب والمسافرين والسائحين داخل صالات السفر والوصول".

وقال "المصري"، في تصريحات صحفية، خلال اليوم الرياضي الذي نظمته الوزارة بنادي "ايروسبورت" بحضور قيادات الوزارة، الأربعاء، إن مكتبه مفتوح دائما لسماع المقترحات والشكاوى وكل من يرغب في إبداء الرأي والتعبير عن نفسه أو قطاعه.

وأضاف الوزير، أن الرياضة تؤلف القلوب، وجمالها في المشاركة والروح الرياضية، مؤكدا أهمية استمرار الأيام الرياضية وألا ترتبط بشخص أو مكان وإنما علينا أن نستمر.

وتابع: "أتمنى زيادة الأعداد في المرات القادمة، بحيث يشارك الجميع في فعاليات وأنشطة رياضية، تعود علينا وعلى القطاع بمزيد من الترابط الأسري بين العاملين".