البحث العلمي: المؤتمر القومي الأول لجامعة الطفل يناير المقبل

كتبت- داليا شبل:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن تنظيم المؤتمر القومي الأول لجامعة الطفل في يناير 2019، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بعد النجاح الذي حققه برنامج جامعة الطفل علي مدار 3 سنوات متتالية بمشاركة 34 من الجامعات والمعاهد المصرية من مختلف المحافظات في استضافة 16400 طفل مصري في هذا البرنامج حتى الآن.

وأشارت البحث العلمي، في بيان، الثلاثاء، إلى أن برنامج الطفل يعد واحداً من البرامج التي اطلقتها الأكاديمية في عام 2015 وترعاة وتموله في أوساط المجتمع المصري؛ لاكتشاف المواهب العلمية والمبتكرين والمخترعين في مراحل مبكرة من عمرهم واحتضانهم، وذلك في اطار استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وتابعت: ويهدف المؤتمر القومي الأول لجامعة الطفل استعراض رؤية برنامج جامعة الطفل، والتي تقوم علي تعزيز الابتكار في مرحلة الطفولة ومن خلال أطفال مصر الذين هم صناع المستقبل والأمل في تنمية مجتمع مصري مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف.