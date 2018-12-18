الصحة: ضبط 241 طن أغذية فاسدة بالمحافظات

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 241 طن أغذية متنوعة و14 ألف لتر عصائر ومياه معبأة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات مكبرة شنتها الإدارة المركزية للرقابة استهدافت المنشآت الغذائية بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للتأكد من سلامة الغذاء حرصاً على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من الممارسات الضارة، مشددة على اتخاذ إجراءات استباقية لتوعية المواطنين من بعض السلع أو المنتجات الضارة بصحتهم.

وأوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه خلال الحملات تم المرور على 13 ألفا و12 منشأة غذائية، فيما تم ضبط 78 طن و184 كيلوجرام أغذية متنوعة، و9 آلاف و96 لتر عصائر للشك في صلاحيتها لتغيرها في خواصها الطبيعية، حيث تم سحب 28 ألفا و12 عينة متنوعة من أصناف الأغذية المتداولة بالأسواق، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان.



وأضاف عيد أنه تم إعدام 163 طن و408 كيلو جرام أغذية متنوعة، و5 آلاف و252 لتر من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، فيما تم التوصية بإيقاف تشغيل عدد 1389 منشأة غذائية، كما تم تحرير 9 آلاف و594 محضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية.

وأكدت وزارة الصحة، على الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وناشدت الوزارة المواطنين بعدم شراء المنتجات الغذائية من أماكن مجهولة المصدر، والتأكد من سريان تاريخ الصلاحية.