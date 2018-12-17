"مستقبل وطن" يشارك في تجميل حي السويس

(مصراوي):

شارك حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بالسويس، في مسابقة وزارة التنمية المحلية، لاختيار أجمل حي على مستوى الجمهورية، وبدأ أعمال التطوير والتجميل في حي السويس، من خلال دهان الأرصفة، لمساندة ودعم الحي، حتى يكون مؤهلًا للمنافسة في المسابقة.

وقالت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة السويس، إنه في إطار اهتمام الحزب بالمشاركة في كافة الفعاليات والمبادرات التي تخدم محافظة السويس في المحافل الإقليمية وعلى مستوى الجمهورية للمساهمة في رفع اسم المحافظة، قام الحزب بعمل مبادرة لتجميل أحد الإحياء برئاسة حي السويس وشملت المبادرة تجميل ودهان الأرصفة.​