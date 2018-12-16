"الصحفيين" تعلن فتح باب الترشح لرابطة رواد المهنة

كتب- مصطفى علي:

أعلنت نقابة الصحفيين، عن فتح باب الترشيح لرابطة رواد المهنة يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2018، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 26 ديسمبر 2018، على أن يتم تلقي الطعون والتنازلات يوم الخميس الموافق 27 ديسمبر 2018، حتى الأحد 30 ديسمبر 2018.

وقالت النقابة في بيان لها، إنه مقررًا أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر 2018، على أن تُجرى الانتخابات يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2019 الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك بالقاعة الكبرى بالدور الرابع بالنقابة، مؤكدةً أن طلبات الترشيح للرابطة لدى إدارة شؤون المجلس والأعضاء.