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    "الصحة": مريض فيروس سي يمكن أن يعدي 4 مرضى محيطين به على الأقل

    02:13 م السبت 15 ديسمبر 2018
    "الصحة": مريض فيروس سي يمكن أن يعدي 4 مرضى محيطين به على الأقل

    الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

    كتب- محمد عبدالناصر ومي مدحت:

    قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مريض فيروس سي يمكن أن يعدي 4 أشخاص على الأقل محيطين به.

    وأضافت زايد، خلال كلمتها أمام الرئيس السيسي اليوم، لافتتاح مشروعات في عدة مجالات، أن تكلفة علاج فيروس سي تصل 50 ألف جنيه تشمل جميع مراحل العلاج وتتضمن الأدوية والفحوصات والمتابعة.

    وأشارت الوزيرة إلى أن هدف مبادرة "100 مليون صحة" هو رسم سياسات صحية مبنية على الدليل العلمي.

    هالة زايد وزيرة الصحة فيروس سي الرئيس السيسي

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