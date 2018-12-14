التموين: استخراج نصف مليون بطاقة "بدل فاقد وتالف" في 5 شهور

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين التجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن خدمات استخراج بطاقات بدل الفاقد أو التالف أو الفصل الاجتماعي منتظمة بكافة مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن عملتي إضافة المواليد الجدد وتحديث بيانات البطاقات لم تؤثرا على أداء باقي الخدمات.

وتابع مدكور، في تصريح لمصراوي، الجمعة، أنه تم استخراج 114 ألف و699 بطاقة بدل فاقد، و233 ألف 191 بطاقة بدل تالف، فضلًا عن استخراج 144 ألف و49 بطاقة فصل اجتماعي، وذلك خلال الفترة منذ الأول من أغسطس وحتى الآن.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، صرح لمصراوي بأن وزارة التموين تعكف حاليًا بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي على تسجيل طلبات إضافة المواليد الجدد التي تلقتها خلال الفترة من أول أغسطس وحتى السابع من نوفمبر الماضي.

وأضاف عشماوي، أنه من المقرر البدء في صرف الحصص السلعية للمواليد الجُدد ممن تنطبق عليهم الاشتراطات بعد الانتهاء من عمليتي التصفية والتنقية من غير مستحقي الدعم، أي بعد الربع الأول من 2019.

​