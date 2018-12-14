نائب رئيس البنك الدولي لـ"مدبولي": نتطلع لتعزيز التعاون في 3 مجالات

كتب - محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي لشئون البنية التحتية؛ لبحث مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي.

حضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأشاد رئيس الوزراء ببرامج التعاون القائم مع البنك الدولي، خاصة فيما يتعلق بإسهامات البنك في تمويل مشروعات البنية التحتية على مدار الأعوام القليلة الماضية، وهو ما أسهم في مساعدة مصر في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأكد ديوب، أن مصر تعد دولة مهمة للغاية فيما يخص مجالات عمل البنك، ومن ثم كان حرص البنك الدولي على المساهمة بفاعلية في جهود تحقيق التنمية في مصر، لا سيما في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي الناجحة التي نفذتها الحكومة.

وأضاف ديوب، أن البنك يتطلع إلى تكثيف التعاون مع مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي من خلال ثلاثة مجالات تعاون رئيسية هي: النقل الجوي وما يرتبط به من زيادة الرحلات الجوية بين دول القارة، والتعاون في مجال الطاقة، خاصة ما يتعلق باستخدامات الغاز في المنازل، حيث يمكن لمصر من خلال موقعها الجغرافي وإمكاناتها أن تكون محورًا لتوزيع الطاقة في أفريقيا، وأخيرًا مجال الربط الكهربائي بين دول القارة.

ورحب رئيس الوزراء بالتعاون مع البنك الدولي لتعزيز أجندة التنمية في القارة الأفريقية، لا سيما أن مصر تتمتع بخبرات وإمكانات كبيرة في المجالات الثلاثة المقترحة.

ووجه رئيس الوزراء وزيرة الاستثمار بالتنسيق مع مسئولي البنك الدولي لوضع خطة طريق لتنفيذ التعاون المقترح، بحيث تكون الخطة جاهزة قبل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي مطلع العام المقبل.