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    5 ملايين قرص "كبتاجون".. إحباط تهريب حاوية مخدرات بميناء دمياط

    02:11 م الخميس 13 ديسمبر 2018
    5 ملايين قرص "كبتاجون".. إحباط تهريب حاوية مخدرات بميناء دمياط

    أرشيفية

    كتب- أحمد نجيب:

    أحبط رجال مباحث ميناء دمياط بالاشتراك مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالميناء ورجال الإدارة المركزية للجمارك، تهريب 5 ملايين و375 ألف قرص من عقار الكبتاجون المخدر واردة داخل حاوية 40 قدمًا، على متن سفينة حاويات قادمة من سوريا لصالح إحدى شركات الاستيراد بمحافظة الجيزة.

    وحسب بيان، الخميس، فحص رجال مباحث الميناء، محتويات الحاوية، وتبين احتواؤها على قطاعات من الحديد المفرغ وبداخلها أكياس تحتوي على العقار المخدر.

    واتخذت السلطات الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

    مباحث ميناء دمياط مكافحة المخدرات محاولة تهريب كبتاجون

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