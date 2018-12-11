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    رئيس مجلس النواب يغادر القاهرة إلى كوريا الجنوبية

    09:07 م الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
    رئيس مجلس النواب يغادر القاهرة إلى كوريا الجنوبية

    مطار القاهرة الدولي

    كتب - طه عبيد:

    غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، متوجها إلى كوريا الجنوبية، في زيارة لعدة أيام يلتقي خلالها عدد من المسؤولين هناك، لبحث سبل تعزيز التعاون والقضايا المشتركة.

    وقالت مصادر مطلعه بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر رئيس مجلس النواب، من خلال الاستراحة الحكومية بمطار القاهرة، على متن الرحلة الإماراتية المتجهة إلى دبي.

    مطار القاهرة الدولي علي عبد العال كوريا الجنوبية

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