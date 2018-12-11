الأعلى للإعلام: رصد كافة المواقع التي نشرت شائعات زيادة البنزين ومعاقبتها قانونيا

كتب- مصطفى علي:

قال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، كلف برصد جميع المواقع الإلكترونية التي نشرت الشائعات الخاصة برفع أسعار البنزين أو أي شائعات أخرى أو أخبار مغلوطة.

وأضاف سليم في تصريح صحفي اليوم، أن المجلس يقوم بالتنسيق مع المرصد الإعلامي التابع لمجلس الوزراء لمتابعة أي أخبار كاذبة يتم نشرها وأنه سيتم تنفيذ القانون حيال المواقع المخالفة، موضحا أن المجلس سيعقد اجتماعا غدا عقب تلقي مذكرات لجنة الرصد بالمواقع المخالفة لاتخاذ إجراءات حيالها.

وكان مجلس الوزراء قد نفى في بيان له ما تردد عن رفع أسعار البنزين وشدد على جميع وسائل الإعلام ومرتادى وسائل التواصل الاجتماعى ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها، حتى لا تحدث بلبلة فى المجتمع، داعيا المجلس الأعلى للإعلام لتطبيق القانون على هذه المخالفات التى تستهدف نشر الشائعات فى أوساط الرأى العام.

وأكد مجلس الوزراء أن القرارات التى يصدرها رئيس الوزراء يتم الإعلان عنها من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أو من خلال الجريدة الرسمية، وبالتالي فما ينشر مجهول المصدر، هو والعدم سواء.