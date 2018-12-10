الحكومة: لا صحة لعقد امتحانات المرحلة الابتدائية شفويًا

كتب- محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بعقد امتحانات لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثاني حتى الخامس الابتدائي شفوياً هذا العام.

وأوضح المركز، في بيان له الاثنين، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة عدم صحة عقد الامتحانات للطلاب من الصف الثاني حتى الخامس الابتدائي شفوياً هذا العام، وأنه لا يوجد أي تغيير بشأن شكل وأسلوب الامتحانات بالنسبة لطلاب هذه المراحل التعليمية.

وشدد المركز على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبيل اقتراب موعد الامتحانات.

وأوضحت الوزارة أن المديريات التعليمية بدأت في التجهيز لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، كما شددت الوزارة على أنها ستتصدى بكل حزم لأي محاولات للغش داخل الامتحانات وحيازة أي من الطلاب أو الملاحظين لأجهزة هواتف محمولة.

في النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن.. يرجى الاتصال على رقم (0227963273).