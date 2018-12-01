وزير الثقافة ترأس وفد مصر في افتتاح فعاليات "وجدة "عاصمة الثقافة العربية

كتب- محمد عاطف:

ترأست الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وفد مصر المشارك في احتفالات مدينة وجدة عاصمة الثقافة العربية بالمغرب، والتي تنطلق غدًا الأحد، بعد أن اختارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الاليكسو" مدينة وجدة خلفاً لمحافظة الأقصر لتحمل اللقب طوال عام 2018.

وقالت الوزيرة إن الجانب المغربي حرص على بدء الاحتفالات بفعاليات مصرية، وهو ما يبرز تميز مفردات قوتنا الناعمة كما يعكس تأثيرها الفريد على الحراك الفكري والفنى بين الأشقاء العرب.

وأشارت إلى أن الفعاليات تتضمن عروضاً تجمع عناصر إبداعية متنوعة حيث تقدم فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا، أمسية لروائع الطرب يحييها كل من محمد الخولي، مروة حمدي، مصطفى النجدي، ونهاد فتحى إلى جانب معرضاً للفنون التراثية التقليدية.

ويلتقى عدد من المفكرين والأدباء مع نظرائهم المغاربة فى ندوات فكرية تتناول الثقافة العربية، وهويتها وهم الدكتور سعيد المصري، أمين المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور هشام عزمي رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، الدكتورة هالة البدري، الشاعرة عزة بدر وتدير اللقاء الدكتورة لطيفة المسكيني بالإضافة إلى حوار موسيقى مشترك وعرض لفرقة الأقصر للفنون الشعبية.