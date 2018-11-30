وزير الري: مصر ستصل 150 مليون نسمة في 2030.. ومستعدون بالخطة "4 ت"

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تواجه كثير من التحديات في مقدمتها الزيادة السكانية، مؤكدًا أن مصر ستصل إلى 150 مليون نسمة بحلول 2030.

وأضاف عبدالعاطي، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى احتفالية "يوم تفوق المهندس المدني" بجامعة القاهرة، أن الوزارة طورت سياستها إلى "خطة 4 ت" وتنفذها عبر 4 ركائز في مقدمتها ترشيد الاستهلاك وتحسين والحفاظ على نوعية المياه من التلوث وتنمية الموارد المائية.

ولفت إلى أن خطة "4 ت" تحولت إلى خطة قومية تتكلف 900 مليار جنيه ويمكن أن تتضاعف في ظل ارتفاع تعداد السكان.

جاء ذلك بحضور المهندس إبرهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، والمهندس هشام عرفات وزير النقل، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور محمود اليزيد وزير الري الأسبق، والدكتور محمود رمزي عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والدكتور جمال السعيد محافظ القاهرة السابق.