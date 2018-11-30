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    الأرصاد: ارتفاع في نشاط الرياح في المناطق المكشوفة والرملية

    06:40 م الجمعة 30 نوفمبر 2018
    الأرصاد: ارتفاع في نشاط الرياح في المناطق المكشوفة والرملية

    كتب- مي مدحت:
    قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك نشاط رياح على محافظات شمال البلاد، خلال الساعات المقبلة خاصة في المناطق المكشوفة، والقريبة من المناطق الرملية، ولكن المناطق الداخلية لم تتعرض لهذه الرياح.

    وأضاف "شاهين "، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "دي إم سي"، الجمعة، أن نشاط الرياح له مردود سلبي على البحر المتوسط والبحر الأحمر وهو ما يؤدي لاضطراب في حركة الملاحة البحرية.
    وأكد أن السلطات أغلقت ميناء نوبيع نظرا لسوء الأحوال الجوية، مع وجود فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وحلايب وشلاتين.

    الأرصاد الجوية الطقس نشاط الرياح درجات الحرارة

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