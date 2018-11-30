"قومي المرأة" يوجه الشكر للسيسي على مساندته بطلات مصر

القاهرة - أ ش أ:

وجه المجلس القومي للمرأة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ومساندته الدائمة لبطلات مصر في جميع الألعاب الرياضية، وحرصه على تشجيعه لهن لما يحققنه من إنجازات رياضية متميزه سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس - في بيان اليوم الجمعة - عن فخرها وسعادتها بالاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس لأبطال وبطلات مصر وحرصه على تكريمه لهن، وتوجيهاته برعاية ودعم الأبطال الرياضيين الذين يرفعون اسم مصر عاليا لضمان استمرارهم في تحقيق المزيد من البطولات، مؤكدة أن مصر قادرة على صناعة الأبطال والبطلات، والحصول على بطولات عالمية وحصد مراكز متقدمة في مختلف الألعاب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل - أمس - المنتخب الوطني الحاصل على بطولة العالم للفرق للاسكواش، وفريق الآنسات الفائز بالميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم النسائية الموحدة بالأولمبياد الخاص.