صحف القاهرة تبرز توجيه السيسي للحكومة بتطبيق معايير الجودة بالمشروعات القومية

القاهرة- أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسيما توجيهه للحكومة بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية في المشروعات القومية، وكذلك منح الرئيس وسام الرياضة لمنتخب مصر للإسكواش الحائز على بطولة العالم، وفريق الآنسات الفائز بالميدالية البرونزية في كأس العالم.

كما اهتمت الصحف بكلمة وزير الخارجية سامح شكري أمام الاجتماع الوزاري الثاني عشر لـ"آلية دول جوار ليبيا" بالعاصمة السودانية (الخرطوم)، والتي أكد خلالها أهمية احترام الملكية الوطنية للشعب الليبي وأن يكون حل الأزمة ليبيا - ليبيا.

وتابعت الصحف - كذلك - اللقاء الذي عقده رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء أركان حرب شريف سيف الدين مع أعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد هيئات مكافحة الفساد لدول القارة الإفريقية والتي يضم في عضويتها أجهزة مكافحة الفساد بـ 36 دولة، حيث طالب هذه الدول الدعم الفني والعلمي من "الرقابة الإدارية".

وفي الشأن الخارجي، اتجهت أنظار الصحف صوب الارجنتين حيث أطلقت السلطات هناك عملية أمنية ضخمة لتأمين قمة مجموعة العشرين التي ستبدأ اليوم في عاصمتها بيونس آيرس، وتستمر يومين، حيث تستعد المدينة لنحو 20 مظاهرة احتجاجية تنظمها جماعات مناهضة للمجموعة خلال انعقاد القمة.

وفي التفاصيل، تابعت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) نشاط الرئيس السيسي، حيث نقلت الصحف عن الرئيس توجيهه - خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي - بمواصلة العمل، وفق الجداول الزمنية المحددة، للانتهاء من المشروعات التنموية، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية، اعتمادا على الأساليب العلمية.

وذكرت الصحيفة أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول استعراض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية التنموية، الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية، فضلا عن متابعة تطورات الموقف التنفيذي للتجمعات العمرانية والمدن الجديدة.

وخلال اجتماعه مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، ومدير إدارة المهمات اللواء كامل هلال، طالب الرئيس السيسي - حسبما نقلت الصحف - بالإسراع في تنفيذ المشروعات الخاصة بالمدينة الصناعية للمهمات في "الروبيكي"، وفقا لأعلى المعايير والمواصفات، والانتهاء منها وفقا للبرنامج الزمني المحدد، مع توفير جميع الخدمات والمرافق للمنشآت الصناعية المقرر إنشاؤها. وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة خطوات المشروع، نظرا للأهمية البالغة التي تمثلها المدن الصناعية الجديدة الجاري إنشاؤها في مختلف أنحاء الجمهورية، ودورها المهم في النهوض بالقطاع الصناعي، ودفع عجلة الإنتاج والاقتصاد، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وفي نشاط رئاسي آخر، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي منح أمس "وسام الرياضة" لكل من المنتخب الوطنى للإسكواش، الحاصل على بطولة العالم للفرق، وفريق الآنسات الفائز بالميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم النسائية الموحدة بالأوليمبياد الخاص، وكذلك الأجهزة الفنية التى تولت تدريبهم.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس إشادته - خلال استقباله الأبطال الرياضيين بمقر رئاسة الجمهورية فى قصر الاتحادية - بما حققوه من إنجازات، وبإسهامهم فى تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية، مؤكدا تقديره أبطال مصر الرياضيين، لما يمثلونه من قدوة للشباب فى التفوق وبذل الجهد، وصولا للهدف.

وفي لقاء رئاسي ثالث، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن السيسي التقى، أمس بقصر الاتحادية، المواطنة "مروة العبد" سائقة التروسيكل بقرية البعيرات بالأقصر، حيث أعرب الرئيس عن حرصه على الالتقاء بها شخصيًا بالنظر إلى مثابرتها الحثيثة لتحقيق واقع أفضل لها ولأسرتها، وأنها تعتبر نموذجًا مشرفًا لشباب مصر كافة، وقدوة يحتذى بها لجميع المصريين في الكفاح والعطاء والإصرار.

ونقلت الصحيفة عن "مروة العبد" إعرابها عن سعادتها وتقديرها الشديدين لاستقبال الرئيس لها، مؤكدة أنها تبذل أقصى ما في وسعها لمساعدة أسرتها وتوفير الحد الأدني لهم من متطلبات الحياة، مشيرة إلى ضرورة تمتع الشباب بالجدية وبذل الجهد اللازم من أجل تغيير واقعهم والوصول إلى أهدافهم.

وتابعت صحيفة (الأخبار) إصدار الرئيس القرار رقم 227 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع طريق عرضي 4 ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بملبغ 17 مليونا و500 ألف دينار كويتي .

وأضافت الصحيفة أن الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس رقم 555 لسنة 2015 بالموافقة على الاتفاق الموقع بشأن الإعفاء من الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة الخاصة وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، كما نشرت الجريدة الرسمية القرارين 505 و506 لسنة 2018، الأول بإعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في الأنشطة العمرانية، والثاني بالموافقة على إعادة تخصيص 21ر891 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة لصالح القوات المسلحة.

وأبرزت صحيفة (الأخبار) تأكيد وزير الخارجية سامح شكرى - خلال كلمته أمام الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا، والذي تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم، بهدف تبادل وجهات النظر بين دول الجوار الليبي تجاه آخر مستجدات الأوضاع علي الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود التسوية السياسية - أهمية احترام الملكية الوطنية للشعب الليبي، وأن يكون حل الأزمة (ليبيا – ليبيا)، مضيفا أن التجربة أثبتت أنه لا مستقبل في ليبيا لحلول مفروضة من الخارج، ولا يمكن أن يقبل الليبيون أو أن تقبل دول جوار ليبيا، أن يترك مستقبل هذا البلد الشقيق فريسة لأطراف وقوى خارجية لا يهمها سوى تحقيق مصالحها الضيقة والسيطرة على مقدرات الشعب الليبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية استعرض تطورات المسار الذي ترعاه مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بهدف توفير دعامة أمنية لا غني عنها للعملية السياسية وضمانة لتنفيذ مخرجاتها بما في ذلك خلق الظروف المهيئة لعقد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ليبيا، وبما يسمح بتفرغ الجيش الوطني الليبي للقيام بدوره الأصلي في الحفاظ على أمن البلاد ومكافحة الإرهاب.

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء أركان حرب شريف سيف الدين التقى أمس أعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد هيئات مكافحة الفساد لدول القارة الافريقية، الذي يضم فى عضويته أجهزة مكافحة الفساد لـ 36 دولة تتعاون جميعها في إطار اتفاقية مكافحة الفساد بالقارة الإفريقية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسى ببذل كافة الجهود لمكافحة الفساد ومنعه .

ونشرت الصحيفة أن أعضاء المجلس أبدوا تقديرهم لحجم ومكانة الأكاديمية والقدرات المتاحة بها فضلاً عما تقدمه من إسهامات للمتخصصين والهيئات المعنية بعلوم مكافحة الفساد وعلوم التنمية الإدارية الأخرى، لافتة إلى أن المجلس طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدعم الفني والعلمي للعديد من الدول الأعضاء بالإتحاد؛ الأمر الذي لقي قبولا وترحابا من رئيس هيئة الرقابة الإدارية وكذلك ووعد بتقديم كافة أوجه التعاون في هذا الشأن.

وفي شأن محلي آخر، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن مصطفي مدبولي رئيس الوزراء - خلال لقائه أمس مع المحافظين المشاركين في ورشة العمل التي تنظمها وزارة التنمية المحلية حول تطوير وتحسين الخدمات ومتابعة ملف استرداد أراضي الدولة بحضور الوزير اللواء محمود شعراوي - تشديده على ضرورة تسريع وتيرة العمل الجاري في ملف تقنين أوضاع الأراضي واسترداد حق الدولة، مشيرا إلى أنه رغم الجهود المبذولة - حتى الآن - إلا أن المردود المتحقق لا يزال ضئيلا بالمقارنة بالمستهدف.

ولفتت الصحيفة إلى أن مدبولي شدد - أيضا - على أن المحافظين لديهم كافة السلطات والضمانات القانونية لممارسة مهامهم في هذا الملف كما يوجد دعم وظهير سياسي لا محدود من جانب مجلس الوزراء للمحافظين فيما يخص ملف تقنين الأراضي . مضيفا أنه في حالة وجود أي تخوف أو قلق لدي أي من المحافظين بشأن بعض الجوانب القانونية لأي اتفاقات يتم التوصل إليها مع أطراف التسوية فإن مجلس الوزراء مستعد للنظر في هذه التسويات واقرارها وفق المعايير المحددة في هذا الشأن وتحمل المسئولية نيابة عن المحافظين.

وفي نشاط حكومى آخر، تصدر إعلان رئيس الوزراء إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (100 مليون صحة) لعلاج فيروس (سي) والأمراض السارية، والذي يعد أضخم برنامج صحي في العالم (تصدر) اهتمامات صحيفة (الجمهورية) التي أبرزته في موضوعها الرئيسي تحت عنوان عريض (11.5 مليون مواطن اطمأنوا على الصحة).

ونقلت الصحيفة عن مدبولي القول - في مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور وزراء الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي - إن المرحلة الثانية تستهدف 20 مليون مواطن في 11 محافظة، كما تستهدف كافة الطلاب بالجامعات، إضافة إلى 6 ملايين طالب ثانوي، مشيرا إلى أن الحكومة تركز - في المرحلة الحالية - على بناء الإنسان من خلال قطاعي التعليم والصحة، بالتوازي مع المشروعات الأخرى.

خارجيا، اتجهت أنظار الصحف إلى العاصمة الأرجنتينية (بيونس آيرس) حيث تبدأ أعمال قمة مجموعة العشرين، وذكرت صحيفة (الأخبار) أن القمة تنطلق وسط خلافات تجارية كبيرة بين الولايات المتحدة والصين، بالاضافة إلى خلافات تبدو سياسية بين واشنطن وموسكو على خلفية احتجاز القوات الروسية 3 سفن حربية أوكرانية أدت إلى توتر بين البلدين، وهي الخطوة التي رفضتها الولايات المتحدة واعتبرتها استفزازا غير مبرر.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن السلطات الأرجنتينية أطلقت عملية أمنية ضخمة لتأمين قمة مجموعة العشرين التي تستمر يومين فى الوقت الذى تستعد فيه المدينة لنحو 30 مظاهرة احتجاجية تنظمها جماعات مناهضة لمجموعة العشرين خلال فترة انعقاد القمة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع توافد زعماء العالم على (بوينس آيرس)؛ استعدادا للمشاركة فى القمة، نشرت السلطات أكثر من 22 ألف شرطى و3 آلاف جندي تم تجهيزهم بـ 15 مليون طلقة من الرصاص المطاطى ومليوني طلقة من الذخيرة الحية ، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.