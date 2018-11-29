"أمطار رعدية".. الأرصاد تعلن طقس الخميس والجمعة

كتب - محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس سيشهد تراجعًا تدريجيًا بداية من ليل الأربعاء، مع وجود شبورة كثيفة على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية.



وأضاف عبدالعال، لمصراوي، أنه يتوقع اضطرابًا في حالة الطقس مع سقوط أمطار رعدية على السواحل الشمالية الغربية بداية من يوم غد الخميس، ويمكن أن تمدت إلى القاهرة بداية من يوم الجمعة المقبل.

وأكد عبدالعال أن الأيام المقبلة ستشهد نشاطًا للرياح، وانخفاضًا في درجات الحرارة ليلاً، مطالبًا السائقين بتوخى الحذر من الشبورة المائية، واتباع تعليمات المرور بالكامل.​