وزير الطيران: أجهزة بتقنيات حديثة للمنظومة الأمنية بالمطارات

كتب - طه عبيد:

استعرض الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، مع أعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، رؤية وزارة الطيران التي تنتهجها نحو التطوير والإصلاح الشامل لقطاع الطيران، وكذلك الخطط والاستراتيجيات لمواجهة التحديات التي مر بها القطاع خلال الفترة الماضية.

وذكرت الوزارة- في بيان الأربعاء- أن وزير الطيران ناقش تحديات القطاع والحلول العاجلة التي تم اتخاذها خاصة فيما يتعلق بتطوير المطارات المصرية ورفع كفاءتها وزيادة السعة الاستيعابية بها، وتطوير المنظومة الأمنية، وتحديث أنظمة الاتصالات والملاحة الجوية.

واستعرض وزير الطيران تطوير أنظمة الملاحة الجوية والاتصالات بما يحقق السيطرة الكاملة على المجال الجوى المصري، وكذلك المنظومة الأمنية بالمطارات المصرية والتي شملت أجهزة ومعدات ذات تقنيات حديثة والتي تضمن سلامة الخدمات المقدمة إلى الراكب من حيث استكمال تركيب أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، والتأكيد على استكمال الأسوار مع تفعيل منظومة المراقبة عليها، والاستغلال الأمثل لما تم توريده من أجهزة ومعدات والمتمثلة في أجهزة (الكشف عن البضائع – الحقائب الكبيرة / الصغيرة –أثر المتفجرات – بوابات تفتيش أشخاص) مما أدى إلى رفع معدلات الأداء الأمني وتقديم خدمة أمنية مميزة حظت على إجماع دولي بالإشادة بإجراءات التأمين الخاصة بالمطارات المصرية.

وأضاف بيان الوزارة أنه منذ منذ تولي الفريق يونس المصري حقيبة وزارة الطيران تم رفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب، كما تم تشكيل لجنة للتفتيش على كافة المطارات والتي تقدم تقريرا دوريا بالملاحظات التي يتم رصدها بالمطارات لدراستها وعلاجها حيث تم اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة لرفع كفاءة المطارات المختلفة، إلى جانب أنه تم حل مشكلة التكدس والزحام بمطار القاهرة في فترات الذروة الصباحية والمسائية والتي قطعت وزارة الطيران المدني فيها خطوات مهمة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة.

وتطرق الوزير- خلال الجلسة- إلى الحديث عن التطوير الذي شمل المطارات الإقليمية والسياحية الأخرى، حيث حصل مطار الأقصر هذا العام على المركز الأول في فئته بقارة إفريقيا في تطبيق قواعد السلامة الجوية لعام 2018 وذلك وفقاً لما أعلنه المجلس العالمي للمطارات (ACI)، وتماشياً مع سياسة الدولة نحو الحفاظ على البيئة وخلق بيئة نظيفة، كما أنه يجري حالياً إنشاء أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية (جايكا)، سيتم تزويده بالأنظمة الفنية والتكنولوجية والتي ستكون على أحدث التقنيات في مجال المطارات على مستوى العالم.

وقال المصري- وفق البيان- إنه يجري دراسة تشغيل المول التجاري ليصبح صالة مستقبلين لصالة الوصول رقم (3)، وكذلك دراسة مشروع ربط مبنى الركاب رقم (2) بالجراج المتعدد الطوابق، فضلاً عن تطوير مبنى الركاب رقم (1) صالة (1) ليتواكب المبنى مع أحدث المطارات العالمية وتحديث منظومة السيور والكشف عن الحقائب بمبنى الركاب (3) ليتواكب مع أحدث النظم العالمية، وتحسين منطقة الترانزيت لتقديم أفضل الخدمات للركاب.