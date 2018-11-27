"التعليم": 70 مليون عملية بحث ببنك المعرفة منذ يناير 2016

كتبت- ياسمين محمد:

شارك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لليوم الثاني على التوالي في الجلسات الخاصة ببنك المعرفة، بالمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعقدت الجلسة الثانية اليوم الثلاثاء 27 من نوفمبر، تحت عنوان: اكتشف بنك المعرفة بمشاركة الشركات المساهمة في "بنك المعرفة" وعرض دور كل منها مع إيضاح دور بنك المعرفة وكيفية تأثيره على المنظومة التعليمية بالكامل.

وأكد شوقي، أن بنك المعرفة المصري (EKB) هو أكبر مكتبة جامعة في العالم للمواد التعليمية المتاحة عبر الإنترنت، ويمكن الوصول إلى محتويات البنك مجانًا لجميع المصريين، حيث يوفر بنك المعرفة المصري مقاطع فيديو، ومقالات، وموارد أخرى لمساعدة المصريين في جميع الأعمار على تطوير معارفهم ومهاراتهم في إطار القرن الحادي والعشرين.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 25 ناشرًا من صفوة الناشرين على مستوى العالم شاركوا بتقديم مقاطع فيديو، ومقالات، وصور، وملفات صوتية، ومواد تفاعلية، وأدلة تعلّم لإنشاء مكتبة ثرية تضم موارد تعليمية قيّمة يُقدر عددها بالملايين، وتزخر قائمة الناشرين بكيانات بارزة مثل Britannica، وElsevier، وNational Geographic، وSpringer، وWilley، وOxford University Press، وMebooks.

وأضاف شوقي، أن الدافع الأساسي وراء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء بنك المعرفة المصري (EKB) هو خلق مجتمع مصري "يتعلّم، ويفكّر ويبتكر".

وبعد مرور عام واحد فقط، بدأ حصد ثمار المشروع على أرض الواقع، مما يمثل تعزيزًا قويًا لإيماننا الراسخ بقدرتنا على تحقيق تلك الأهداف العظيمة، وذلك بالتعاون مع شركائنا في هذا المشروع من صفوة الناشرين على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن شركة شركة Discovery Education تهدف إلى إمداد بنك المعرفة المصري (EKB) بمحتوى تعليمي قيّم وذي مستوى عالمي لطلاب المراحل الابتدائية، والإعدادية، والثانوية؛ حيث تسعى من خلال توفير أكثر من 15 ألف مقطع فيديو متنوع إلى تحويل دروس العلوم والرياضيات إلى مادة مرحة ومثيرة لاهتمام الطلاب.

كما تقدم أيضًا خططًا للدروس، وأدلة تعلّم، واستراتيجيات تدريس، بالإضافة إلى ملائمة المزاد التغليميو المناهج الدراسية المصرية.

ونتيجةً لتلك المجهودات الشاقة، حققت منصة بنك المعرفة المصري (EKB) نجاحًا كبيرًا ولافتًا؛ حيث شهد العام الأول لإطلاقها (بدايةً من شهر يناير 2016) أكثر من 70 مليون عملية بحث، و40 مليون عملية تنزيل للملفات و250 ألف عملية تسجيل لحسابات مستخدمين في موقع بنك المعرفة المصري (EKB).

واتسع نطاق قاعدة المستخدمين ليضم الطلاب، والأطفال، والباحثين، والمهتمين بالقراءة والاطلاع.