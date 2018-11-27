بالصور- وزيرة الثقافة في عرض "مترو" على مسرح أوبرا ملك ​

كتب - محمد عاطف:

شهدت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عرض "مترو" من إنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار على مسرح ملك برمسيس.

وأشادت وزير الثقافة بالعرض وأداء الأبطال الذي تميز بالاتقان وتنوع بين الإلقاء المسرحي والتعبير الحركي والغناء، مشددة على ضرورة إتاحة الفرصة لشباب الفنانين الواعدين لتقديم أفكار جديدة تساهم فى إثراء الساحة الإبداعية في مصر.

يوجه العرض رسالة إلى الشباب تحثهم على مقاومة السلبيات في المجتمع والتغلب عليها والبحث عن الإمكانات الشخصية الحقيقية لتطوير الذات.

و"مترو" من تأليف محمد فضل، بطولة أحمد خالد، وشريهان قطب، وخالد شرشابي، وأحمد عمار، وسلمى عصام، ومصطفى رضا، ومن أشعار ضياء الرحمن، وإعداد موسيقي محمد خالد، وفكرة وإخراج عادل رأفت.