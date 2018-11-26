وزير الخارجية السعودي يصل القاهرة استعدادًا لزيارة ولي العهد

القاهرة (د ب أ)

وصل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى القاهرة اليوم الاثنين، استعدادا لوصول الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي والمشاركة في فعاليات زيارته لمصر والتي تأتى في إطار جولة خارجية.

يذكر أن القاهرة استقبلت الأسبوع الماضي ثلاثة وفود سعودية رفيعة المستوى في إطار الإعداد لزيارة ولى عهد المملكة لمصر من بينهم وفد ضم 125 من كبار مسؤولي وموظفي الديوان الملكي السعودي.

وبدأ ولي العهد السعودي مساء الخميس الماضي زيارة إلى أبوظبي أعقبها بزيارة ألى البحرين، في بداية جولة خارجية .