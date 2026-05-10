ارتفعت أسعار الأرز السائب، وزيت الذرة، والفول السائب، والجبن الأبيض والرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد 10-5-2026، بينما انخفضت أسعار الدقيق، والدواجن، مقارنة بأسعار أمس وفقًا لبيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.13 جنيه، بتراجع 35 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 63.05 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.64 جنيه، بتراجع 1.22 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 100.32 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو السكر المعبأ: 36.19 جنيه، بتراجع 59 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.93 جنيه، بتراجع 37 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 69.27 جنيه، بزيادة 68 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.57 جنيه، بزيادة 41 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 119.65 جنيه، بزيادة 3.77 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 433.52 جنيه، بانخفاض 8 قروش.

كيلو الدواجن الطازجة: 115.46 جنيه، بزيادة 1.81 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.06 جنيه، بزيادة 1.06 جنيه.

كيلو الفول السائب: 54.2 جنيه، بزيادة 1.84 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 147.97 جنيه، بزيادة 2.91 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 288.93 جنيه، بزيادة 1.81 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.62 جنيه، بتراجع 41 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 107.67 جنيه، بزيادة 5.48 جنيه.