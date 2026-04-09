ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس مع تزايد الشكوك في صمود الهدنة بين أمريكا وإيران

كتب : مصراوي

09:13 ص 09/04/2026

أسعار النفط

facebook icon
facebook icon
وكالات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مع تصاعد مخاوف المستثمرين من استمرار تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، والشكوك في صمود الهدنة بين واشنطن وطهران.

بحلول الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" 2.27% إلى 96.90 دولار للبرميل.

وزاد خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 3.35% إلى 97.52 دولار للبرميل.

وانخفض سعرا الخامين القياسيين ​إلى ما دون 100 دولار للبرميل في الجلسة الماضية وسجل ⁠خام غرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض له منذ أبريل 2020 على ​خلفية توقعات بأن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، هذا ​الممر المائي يمر عبره عادة نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.

ولا تزال الشكوك تحيط بجدوى وقف إطلاق النار، في ظل استمرار إسرائيل في هجومها على لبنان يوم الأربعاء، الأمر الذي دفع إيران إلى التصريح بأن المضي في محادثات التوصل إلى اتفاق سلام دائم سيكون غير منطقي في هذه الظروف.

أكدت شركات الشحن أمس أنها تحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن شروط وقف إطلاق النار قبل استئناف المرور عبر مضيق هرمز.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن طهران نشرت خرائط لإرشاد السفن إلى تجنب الألغام في الممر المائي، وحددت مسارات آمنة بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.

وأشار محللون في بنك "ستاندرد تشارترد" في مذكرة إلى أن العبور عبر مضيق هرمز لم يصبح فجأة خاليا من المخاطر، فهو لا يزال خاضعا لنفوذ إيران.

وأضافوا أن الاضطرابات اللوجستية، والمخاوف الأمنية، وارتفاع تكاليف التأمين، والقيود التشغيلية تعني أن كميات محدودة فقط من الإمدادات الإضافية للطاقة ستتمكن من عبور المضيق خلال الأسبوعين المقبلين، وفقا لروسيا اليوم.

أسعار النفط النفط سعر النفط عالميا التوترات بين أمريكا وإيران

قسوة "الأبناء والزوج".. سقوط المتهمين بضرب سيدة بني سويف بسبب الميراث
جريمة في العقار رقم (25).. حكاية "محمود" قتل حبيبته وقفز من الطابق الرابع
الدولار يواصل الانخفاض مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات الخميس
إليسا ونوال الزغبي وعدد من النجوم يساندون لبنان في محنتها.. ماذا قالوا؟
غضب دولي ضد ضربات إسرائيل في لبنان وتحذيرات من انهيار التهدئة مع إيران

