

وكالات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مع تصاعد مخاوف المستثمرين من استمرار تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، والشكوك في صمود الهدنة بين واشنطن وطهران.

بحلول الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" 2.27% إلى 96.90 دولار للبرميل.

وزاد خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 3.35% إلى 97.52 دولار للبرميل.

وانخفض سعرا الخامين القياسيين ​إلى ما دون 100 دولار للبرميل في الجلسة الماضية وسجل ⁠خام غرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض له منذ أبريل 2020 على ​خلفية توقعات بأن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، هذا ​الممر المائي يمر عبره عادة نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.

ولا تزال الشكوك تحيط بجدوى وقف إطلاق النار، في ظل استمرار إسرائيل في هجومها على لبنان يوم الأربعاء، الأمر الذي دفع إيران إلى التصريح بأن المضي في محادثات التوصل إلى اتفاق سلام دائم سيكون غير منطقي في هذه الظروف.

أكدت شركات الشحن أمس أنها تحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن شروط وقف إطلاق النار قبل استئناف المرور عبر مضيق هرمز.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن طهران نشرت خرائط لإرشاد السفن إلى تجنب الألغام في الممر المائي، وحددت مسارات آمنة بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.

وأشار محللون في بنك "ستاندرد تشارترد" في مذكرة إلى أن العبور عبر مضيق هرمز لم يصبح فجأة خاليا من المخاطر، فهو لا يزال خاضعا لنفوذ إيران.

وأضافوا أن الاضطرابات اللوجستية، والمخاوف الأمنية، وارتفاع تكاليف التأمين، والقيود التشغيلية تعني أن كميات محدودة فقط من الإمدادات الإضافية للطاقة ستتمكن من عبور المضيق خلال الأسبوعين المقبلين، وفقا لروسيا اليوم.