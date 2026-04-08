سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق.. ارتفاع الحديد

كتب : أحمد الخطيب

11:42 ص 08/04/2026

سعر الحديد

ارتفعت أسعار حديد عز والاستثماري في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8-4-2026، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37270.4 جنيه، بزيادة 141.83 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39134.51 جنيه، بزيادة 4.91 جنيه.

حديد المصريين: 37500 جنيه.

حديد بشاي: 37950 جنيهًا.

حديد المراكبي: 37500 جنيه.

حديد الجيوشي: 34750 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4084.36 جنيه، بتراجع 88.71 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. الإمارات تعلن التعامل مع صواريخ ومسيرات إيرانية
شئون عربية و دولية

بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. الإمارات تعلن التعامل مع صواريخ ومسيرات إيرانية
رسميا.. "الكهرباء" توحد سعر الكيلووات في العداد الكودي بزيادة 28%
أخبار مصر

رسميا.. "الكهرباء" توحد سعر الكيلووات في العداد الكودي بزيادة 28%
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أخبار مصر

تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
رغم هدنة إيران وأمريكا.. جيش الاحتلال ينذر سكان مناطق لبنانية بالإخلاء
شئون عربية و دولية

رغم هدنة إيران وأمريكا.. جيش الاحتلال ينذر سكان مناطق لبنانية بالإخلاء
سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الأربعاء
أخبار البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الأربعاء

أخبار

المزيد

تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران