ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.55% عند مستوى 46655 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.49%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.71% عند مستوى 46399 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم حق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة - 2 الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم المطورون العرب القابضة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم أكتوبر فارما الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم مصر للزيوت والصابون الحاويات والبضائع.