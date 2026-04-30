إعلان

مذكرة تفاهم بين " WE " وميركون للتطوير العقاري لتقديم حلول اتصالات متكاملة بمشروعاتها

كتب : آية محمد

07:11 م 30/04/2026 تعديل في 07:12 م

مذكرة تفاهم بين '' WE '' وميركون للتطوير العقاري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وقعت الشركة المصرية للاتصالات "WE"، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مذكرة تفاهم مع شركة ميركون للتطوير العقاري، لتقديم أحدث حلول الاتصالات المتكاملة وخدمات المدن الذكية داخل مشروع ريڤرتون بالتجمع الخامس ومشروع دايز بالساحل الشمالي، وذلك في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في دعم البنية التحتية الرقمية للمجتمعات العمرانية الجديدة وتعزيز جاهزيتها للتحول الرقمى.

وبموجب الاتفاقية، تتولى المصرية للاتصالات توفير خدمات الألياف الضوئية حتى الوحدات السكنية "FTTH" بما يسهم في تعزيز تجربة العملاء داخل هذه المشروعات، بحسب بيان الشركة اليوم

وأكد أدهم قرين رئيس قطاع مبيعات المجتمعات العمرانية المغلقة بالشركة المصرية للاتصالات، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار استراتيجية المصرية للاتصالات لدعم القطاع العقاري بأحدث تقنيات الاتصالات وحلول المدن الذكية.


المدن الذكية البنية التحتية المصرية للاتصالات شركة we

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)