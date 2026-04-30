وقعت الشركة المصرية للاتصالات "WE"، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مذكرة تفاهم مع شركة ميركون للتطوير العقاري، لتقديم أحدث حلول الاتصالات المتكاملة وخدمات المدن الذكية داخل مشروع ريڤرتون بالتجمع الخامس ومشروع دايز بالساحل الشمالي، وذلك في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في دعم البنية التحتية الرقمية للمجتمعات العمرانية الجديدة وتعزيز جاهزيتها للتحول الرقمى.

وبموجب الاتفاقية، تتولى المصرية للاتصالات توفير خدمات الألياف الضوئية حتى الوحدات السكنية "FTTH" بما يسهم في تعزيز تجربة العملاء داخل هذه المشروعات، بحسب بيان الشركة اليوم

وأكد أدهم قرين رئيس قطاع مبيعات المجتمعات العمرانية المغلقة بالشركة المصرية للاتصالات، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار استراتيجية المصرية للاتصالات لدعم القطاع العقاري بأحدث تقنيات الاتصالات وحلول المدن الذكية.





