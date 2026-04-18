خبير اقتصادي: مشروع القاهرة الجديدة بـ1.4 تريليون جنيه يبعث برسائل طمأنة قوية

كتب : داليا الظنيني

08:24 م 18/04/2026

الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي

أكد الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي أن إطلاق المشروع الاستثماري الضخم في القاهرة الجديدة باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون جنيه يبعث برسائل طمأنة قوية للداخل والخارج رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وقال الشوادفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، إن نجاح الحكومة في إبرام صفقات بهذا الحجم في توقيت عالمي صعب يعكس ثقة المؤسسات الرأسمالية في استقرار الدولة المصرية.

وأضاف أن المشروع يؤكد أن القطاع الخاص المصري ممثلاً في مجموعة طلعت مصطفى والقطاع المصرفي ممثلاً في البنك الأهلي بدأوا في قيادة قاطرة التنمية بمشروعات تريليونية توفر أكثر من 160 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وشدد الدكتور محمد الشوادفي على أن فلسفة الدولة المصرية في التعمير تغيرت جذرياً، حيث انتقلت من البناء على الأراضي الزراعية إلى اقتطاع مساحات من الصحراء وتحويلها إلى مراكز عمرانية وصناعية وخدمية متكاملة.

وأشار إلى أن توفير السكن والخدمات قبل حدوث الزيادة السكانية يمنع ظهور العشوائيات ويضمن جودة الحياة للمواطنين، معتبراً أن ما يحدث الآن تصحيح لمسارات تاريخية خاطئة أدت إلى أزمات سكنية سابقة.

وأكد الدكتور محمد الشوادفي أن مثل هذه المشروعات تحقق دورة اقتصادية كاملة من إنتاج ودخل واستهلاك، حيث تضخ عوائد ضريبية ضخمة لخزانة الدولة وتحرك عشرات الصناعات المرتبطة بالمقاولات والبناء، مما يجعلها استثماراً رابحاً للأجيال الحالية والمستقبلية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرس الثوري يحذر السفن من الاقتراب: "لا نكترث بتصريحات ترامب"
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري يحذر السفن من الاقتراب: "لا نكترث بتصريحات ترامب"
مزيفة ووهمية.. الحكومة تكشف حقيقة وثيقة تخفيف الأحمال 4 ساعات يوميا
أخبار مصر

مزيفة ووهمية.. الحكومة تكشف حقيقة وثيقة تخفيف الأحمال 4 ساعات يوميا

ضبابية قرار واشنطن وطهران تهز الاقتصاد العالمي بين القلق والتعافي
اقتصاد

ضبابية قرار واشنطن وطهران تهز الاقتصاد العالمي بين القلق والتعافي
"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله
رياضة محلية

"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله
"عاش مع الجثة حتى تحللت".. تفاصيل مقتل مُسن على يد عاطل بالإسكندرية
أخبار المحافظات

"عاش مع الجثة حتى تحللت".. تفاصيل مقتل مُسن على يد عاطل بالإسكندرية

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟