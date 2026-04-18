أكد الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي أن إطلاق المشروع الاستثماري الضخم في القاهرة الجديدة باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون جنيه يبعث برسائل طمأنة قوية للداخل والخارج رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وقال الشوادفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، إن نجاح الحكومة في إبرام صفقات بهذا الحجم في توقيت عالمي صعب يعكس ثقة المؤسسات الرأسمالية في استقرار الدولة المصرية.

وأضاف أن المشروع يؤكد أن القطاع الخاص المصري ممثلاً في مجموعة طلعت مصطفى والقطاع المصرفي ممثلاً في البنك الأهلي بدأوا في قيادة قاطرة التنمية بمشروعات تريليونية توفر أكثر من 160 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وشدد الدكتور محمد الشوادفي على أن فلسفة الدولة المصرية في التعمير تغيرت جذرياً، حيث انتقلت من البناء على الأراضي الزراعية إلى اقتطاع مساحات من الصحراء وتحويلها إلى مراكز عمرانية وصناعية وخدمية متكاملة.

وأشار إلى أن توفير السكن والخدمات قبل حدوث الزيادة السكانية يمنع ظهور العشوائيات ويضمن جودة الحياة للمواطنين، معتبراً أن ما يحدث الآن تصحيح لمسارات تاريخية خاطئة أدت إلى أزمات سكنية سابقة.

وأكد الدكتور محمد الشوادفي أن مثل هذه المشروعات تحقق دورة اقتصادية كاملة من إنتاج ودخل واستهلاك، حيث تضخ عوائد ضريبية ضخمة لخزانة الدولة وتحرك عشرات الصناعات المرتبطة بالمقاولات والبناء، مما يجعلها استثماراً رابحاً للأجيال الحالية والمستقبلية.