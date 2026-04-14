إيرادات السياحة ترتفع 17.3% إلى 10.2 مليار دولار بالنصف الأول من 2025-2026

كتب : منال المصري

03:50 م 14/04/2026

السياحة

ارتفعت الإيرادات السياحية بمصر 17.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى 10.2 مليار دولار بحسب تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي المصري اليوم.

كانت إيرادات السياحة شهدت قفزة خلال 2025 وزيادة الحجوزات خاصة مع الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير.

تحسن عجز المعاملات الجارية

تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بمصر 13.6% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي إلى نحو 9.5 مليار دولار.

جاء تحسن عجز الحساب الجاري بدعم تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة بدعم صفقة علم الروم البالغة 3.5 مليار دولار.

يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي

البنك المركزي إيرادات قناة السويس إيرادات السياحة

