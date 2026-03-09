إعلان

فكر في ما لا يتصور واستعد.. رئيسة صندوق النقد توجه 3 نصائح لصناع السياسات في كل مكان

كتب : منال المصري

01:30 م 09/03/2026

صندوق النقد الدولي

وجهت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، 3 نصائح لصناع السياسات في كل مكان في ظل هذه البيئة العالمية الجديدة قائلة "فكّر في ما لا يتصور واستعد له نعم، ولكن كيف؟ بالتركيز على ما يمكنك التحكم فيه".

وأوضحت وفق بيان الصندوق حول كلمتها في ندوة وزارة المالية اليابانية أن "إذا انتهى النزاع قريبًا- حرب أمريكا وإيران- كما نأمل جميعًا، فكن على يقين من أن صدمة جديدة ستحدث عاجلًا أم آجلًا".

وحددت 3 نصائح رئيسية الأولى استثمر في مؤسسات قوية وأطر سياسات متينة لدعم اقتصادات قوية ونمو يقوده القطاع الخاص.

ثانيًا، استخدم حيز السياسات عند الحاجة، وأحرص على تعزيزه باستمرار.

ثالثًا - وقبل كل شيء - كن مرنًا.

صندوق النقد نصائح الصندوق صناع السياسيات مديرة صندوق النقد

