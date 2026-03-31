دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى تنسيق الإجراءات بشكل عاجل لضمان أمن إمدادات النفط، في ظل تصاعد اضطرابات أسواق الطاقة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.

وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن التقلبات الحادة في السوق، خاصة مع تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، تستوجب تحركًا منسقًا وفي توقيت مناسب لتأمين إمدادات النفط والمنتجات البترولية المكررة داخل الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بدرجة عالية من الجاهزية، مدعومًا بالتزام الدول الأعضاء بالحفاظ على مخزونات استراتيجية وخطط طوارئ فعالة، إلى جانب مساهمتها بنحو 20% في إطلاق أكثر من 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية.

تنسيق أوروبي عاجل لمواجهة اضطرابات سوق النفط العالمية

قال دان يورجنسن، مفوض الطاقة والإسكان: "أمن الإمدادات في الاتحاد الأوروبي لا يزال مستقرًا، لكننا بحاجة إلى الاستعداد لسيناريوهات اضطراب ممتد في تجارة الطاقة العالمية، وهو ما يتطلب تحركًا جماعيًا سريعًا".

وفي رسالة رسمية إلى وزراء الطاقة، دعا المفوض إلى تكثيف التنسيق عبر آليات مجموعة تنسيق النفط، والاستفادة من فرق عمل أمن الطاقة، مع بحث إجراءات إضافية لخفض الطلب، لا سيما في قطاع النقل، بما يتماشى مع توصيات وكالة الطاقة الدولية.

وشددت المفوضية على أهمية الرصد المستمر وتبادل المعلومات بشكل سريع، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تغيرات جوهرية في الإمدادات أو المخزونات التجارية، لضمان استجابة جماعية فعالة.

كما أوصت الدول الأعضاء بتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود أو تعطل تدفقات المنتجات البترولية أو التأثير سلبًا على إنتاج المصافي، مع التأكيد على ضرورة التشاور الإقليمي للحفاظ على استقرار السوق الأوروبية.

ودعت إلى تأجيل أعمال الصيانة غير الضرورية في المصافي لضمان استمرارية الإمدادات، مع إمكانية التوسع في استخدام الوقود الحيوي كبديل جزئي لتخفيف الضغط على سوق المنتجات البترولية.