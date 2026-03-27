التضامن تتفقد مواقع حجاج الجمعيات الأهلية في مشعري عرفة ومنى (صور)

كتب : دينا خالد

10:21 م 27/03/2026

مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية

أجري وفد من وزارة التضامن الاجتماعي ترأسه الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي زيارة إلى المملكة العربية السعودية، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية لموسم حج 1447هـ- 2026م. حج

والتقى وفد وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج شركة "بشرى الضيافة" لخدمات الحجاج والمعتمرين، في مقرها بمكة المكرمة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ.

واستعرضت شركة “بشرى الضيافة” منظومة الجاهزية التشغيلية في مشعري عرفة ومنى، ومخططات المواقع التنفيذية المخصصة، إلى جانب حزمة الخدمات المتكاملة "الإسكان، الإعاشة، النقل والخدمات اللوجستية"، بما يعكس جاهزية مبكرة ووضوحاً في الرؤية والخطط بمختلف المواقع.

جولة ميدانية لتفقد مشعري عرفة ومنى

وقام الوفد بجولة ميدانية بالمشاعر المقدسة شملت مشعري عرفة ومنى، أطّلع خلالها على عدد من النماذج الجاهزة للمخيمات والخدمات على أرض الواقع، حيث عكست الجولة تطابق ما تم عرضه في قاعة الاجتماعات مع التنفيذ الفعلي في الميدان، في صورة تجسد جاهزية متقدمة واستعداداً عملياً مبكراً للموسم.

وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن ما شاهده يدعو إلى الاطمئنان، ويُعد جاهزية مبكرة غير مسبوقة في هذا التوقيت، كما يعكس احترافية عالية تعزز الثقة في جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وأكد علي بن حسين بندقجي ممثل شركة "بشرى الضيافة" أن ما تحقق من جاهزية هو نتاج تخطيط مبكر وتكامل بين مختلف القطاعات، بهدف تقديم تجربة حج ترتقي لتطلعات الحاج المصري، مشيراً إلى أن الشركة ماضية في تنفيذ خططها التشغيلية وفق أعلى المعايير، وبما يضمن جاهزية كاملة قبل وصول ضيوف الرحمن.

فيديو قد يعجبك



أول تعليق لإسلام عيسى عن تسجيله هدفا في مباراة منتخب مصر ضد السعودية؟
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق لإسلام عيسى عن تسجيله هدفا في مباراة منتخب مصر ضد السعودية؟
بين "استدامة التشغيل" و"أعباء المواطن".. انقسام بين الخبراء بشأن زيادة
أخبار مصر

بين "استدامة التشغيل" و"أعباء المواطن".. انقسام بين الخبراء بشأن زيادة
هدف منتخب مصر الثالث في شباك السعودية (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

هدف منتخب مصر الثالث في شباك السعودية (فيديو)
حزب الله يهاجم جنودا إسرائيليين في 5 مواقع جنوبي لبنان
شئون عربية و دولية

حزب الله يهاجم جنودا إسرائيليين في 5 مواقع جنوبي لبنان
لماذا يفشل البعض في خسارة الوزن رغم تقليل الطعام؟
نصائح طبية

لماذا يفشل البعض في خسارة الوزن رغم تقليل الطعام؟

