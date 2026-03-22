إعلان

أسعار العدس والجبن واللحوم في ثالث أيام عيد الفطر بالأسواق

كتب : ميريت نادي

12:52 م 22/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار الأرز، والفول، والدقيق، والزيت، والسكر، والمكرونة، والعدس، والجبن، واللحوم، خلال تعاملات ثالث أيام عيد الفطر الأحد 22-3-2026 وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

كيلو الأرز المعبأ: 34.5 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 58.83 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.87 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 90.62 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.09 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.02 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 66.55 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.37 جنيه.

لتر زيت الذرة: 108.84 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 404.91 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 117.94 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.59 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.18 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 139.27 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 279.16 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.02 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 101 جنيه.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات ثالث أيام العيد

وثائق صناديق الذهب تربح نحو 14.85% في 3 أشهر

أسعار الفضة عالميًا تهوي بنسبة 6.7% بسبب ارتفاع الدولار

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العدس أسعار الأرز أسعار الدقيق أسعار الزيت أسعار اللحوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين تلاوة القرآن وأزيز الرصاص.. نهاية دامية لمعلمَين في قنا
حوادث وقضايا

بين تلاوة القرآن وأزيز الرصاص.. نهاية دامية لمعلمَين في قنا
بتحرك عبدالحفيظ.. أول إجراء من الأهلي تجاه توروب بعد الخروج الأفريقي
رياضة محلية

بتحرك عبدالحفيظ.. أول إجراء من الأهلي تجاه توروب بعد الخروج الأفريقي
قطع المرافق والإزالة.. تنبيهات عاجلة لأصحاب مخالفات البناء
أخبار مصر

قطع المرافق والإزالة.. تنبيهات عاجلة لأصحاب مخالفات البناء
آخر موعد لتقديم طلبات الدمج التعليمي لطلاب الثانوية العامة 2026
مدارس

آخر موعد لتقديم طلبات الدمج التعليمي لطلاب الثانوية العامة 2026
مصر تعزي قطر وتركيا في ضحايا حادث الطائرة
شئون عربية و دولية

مصر تعزي قطر وتركيا في ضحايا حادث الطائرة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بالصور- الثلوج تتساقط.. أجواء أوروبية تسيطر على أعلى قمة جبلية في مصر
قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وأوتوهو في الكونفدرالية
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة