

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 175 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية لثاني أيام عيد الفطر السبت 21-3-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4650 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5980 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6975 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7970 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 55800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79700 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247867 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 398500 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.39% إلى نحو 4492 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج



