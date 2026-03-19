فروع الاتصالات تغلق أبوابها أمام الجمهور غدا في أول أيام العيد

تتوقف جميع منافذ بيع شركات الاتصالات عن استقبال الجمهور غدا الجمعة، تزامنا مع أول أيام عيد الفطر، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تنظيم مواعيد العمل خلال فترة العيد.

شركات الاتصالات تستأنف العمل ثاني أيام العيد

ومن المقرر أن تستأنف هذه المنافذ نشاطها بدءا من ثاني أيام العيد وحتى نهاية الإجازة، يوميًا من الساعة 10 صباحا وحتى 11 مساء.

كما تلتزم الفروع المتواجدة داخل المراكز التجارية والنوادي بالمواعيد المحددة لتلك الجهات.