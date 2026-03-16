أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين في سوق العبور.. تراجع الكابوريا
كتب : ميريت نادي
انخفضت أسعار المكرونة السويسي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-3-2026، بينما ارتفعت أسعار السمك البلطي، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 73 و77 جنيهًا، بزيادة جنيهين.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و145 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.