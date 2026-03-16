إعلان

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين في سوق العبور.. تراجع الكابوريا

كتب : ميريت نادي

12:15 م 16/03/2026

أسعار الأسماك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار المكرونة السويسي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-3-2026، بينما ارتفعت أسعار السمك البلطي، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 73 و77 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و145 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر البلطي المأكولات البحرية أسعار الأسماك

أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

سلطان عمان يبادل الرئيس السيسي تحياته ويؤكد دعم التعاون مع مصر
اقتصاد

شعبة المحمول تعلق على ارتفاع أسعار الهواتف تزامنا مع الحرب الأمريكية الإيرانية
أخبار مصر

محافظ القاهرة: رفع درجة استعداد المستشفيات الحكومية لعيد الفطر
سفرة رمضان

ما تأثير شرب القهوة بعد السحور على الجسم؟
دراما و تليفزيون

حسن مالك يجيب على سؤال رامز جلال: من الفنان رقم واحد عند الشباب الآن؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

