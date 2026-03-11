أعلنت مجموعة طلعت مصطفى (TMG) اليوم أن الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لها قد شاركت في تأسيس صندوق استثمار عقاري جديد باسم صندوق عوائد للاستثمار العقاري، وذلك بالشراكة مع شركة سي آي كابيتال، وذلك عقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد تم تأسيس الصندوق، وفق بيان للمجموعة ببورصة مصر اليوم، بهيكل ملكية تبلغ فيه حصة شركة سي آي كابيتال %51% تقريبا.

وتملك الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني نسبة 49% وتم طرحالصندوق للاكتتاب بمبلغ 8 مليارات جنيه حيث تمت تغطية الاكتتاب بالكامل في اليوم الأول من الافتتاح.

وتتضمن استثمارات الصندوق أصولاً تجارية جاهزة، وهي أصول مؤجرة حاليا وتحقق إيرادات إيجارية مستقرة.