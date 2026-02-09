قال وائل زيادة، المؤسس والرئيس التنفيذي زيلا كابيتال، إن الذكاء الاصطناعي سيغير قواعد اللعبة في القطاع المالي، لكنه لن يلغي دور المحللين الماليين والفنيين، بل سيمنحهم أدوات أفضل لإنتاجية أعلى واتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.

وأضاف خلال مشاركته فى جلسة التحول الرقمى والتكنولوجيا المالية : آفاق جديدة للمعاملات المالية والمصرفية والاستثمار فى أسواق المال، بمؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل، الذى انطلق تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزى المصرى، وأدارها هانى حمدى العضو المنتدب لمباشر تريد، أن الدولة شهدت خلال السنوات الماضية توسع كبير في استخدام الفاتورة الإلكترونية والخدمات الرقمية داخل منظومة الضرائب، باعتبارها جزء أساسي من خطة التحول الرقمي.

وأوضح زيادة أن الشركات والحكومات لا يمكنها تجاهل هذا التحول قائلا: الذكاء الاصطناعي خرج بالفعل، وكل من يريد أن يركب الموجة سيلحق بها، ومن يتأخر سيبقى خلف الركب.

وأشار إلى أن التكنولوجيا الحديثة تزدهر غالبًا في دول ذات كثافة سكانية مرتفعة ورفاهية أقل، مثل مصر وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، لافتا إلى أن مصر ستشهد تبنيًا سريعًا للتكنولوجيا الحديثة من قبل القطاع الخاص قبل الحكومة، وهو ما سيضعها في صدارة تبني الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وأكد زيادة أن المحللين الماليين والفنيين سيبقون جزءًا أساسيًا من السوق، لكن عليهم دمج الذكاء الاصطناعي في أدواتهم اليومية لتبقى قدراتهم متماشية مع المستقبل.