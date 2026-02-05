إعلان

بدء تفعيل خدمة استخراج عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري على منصة مصر الرقمية من اليوم

كتب : منال المصري

11:18 ص 05/02/2026

الهيئة العامة للاستثمار

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار بدء تفعيل منظومة خدمة استخراج عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري عبر منصة مصر الرقمية بداية من اليوم الأحد.

وبحسب البيان، فإن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الإصلاح الإداري بالدولة ورؤية مصر 2030 والتي تستهدف تطوير خدمات المصالح والهيئات الحكومية وتبسيط وتيسير كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار.

خطوات الحصول على الخدمة:

التسجيل وإنشاء حساب للمستخدم عبر المنصة على الرابط هنا

تسجيل حساب جديد في الموقع للمستخدم وملء البيانات المطلوبة.

إرسال كود لتفعيل الحساب على البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

الدخول على الحساب المفعل.

الدخول للصفحة الشخصية ويمكن من خلالها

الدخول على خدمات مصر الرقمية.

اختيار خدمات السجل التجاري.

اختيار خدمة طلب حجز اسم تجاري (شهادة عدم الالتباس).

ملء بيانات الطلب وتقديمه.

قبول الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إرفاق العملاء كود الحجز لشهادة عدم الالتباس الإلكترونية على نظام التأسيس المميكن بديلا عن إرفاق الشهادة الورقية لإتمام إجراءات التأسيس.

الهيئة العامة للاستثمار استخراج عدم الالتباس حجز الاسم التجاري منصة مصر الرقمية

