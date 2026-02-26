إعلان

صندوق النقد الدولي: يجب على واشنطن تقليص الدين الحكومي بدل زيادة الميزانية الدفاعية

كتب : مصراوي

03:13 ص 26/02/2026 تعديل في 03:24 ص

صندوق النقد الدولي

وكالات

دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجييفا، الولايات المتحدة إلى التركيز على تقليص الدين الحكومي بدلا من زيادرة الميزانية العسكرية.

قالت جيورجييفا، إن الولايات المتحدة قادرة على تمويل نفقاتها الحكومية، قائلة: "لكننا نوصي لها أن تعير الاهتمام على المدى المتوسط لخفض الدين ونقص الميزانية".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا في يناير الماضي إلى زيادة النفقات الدفاعية الأمريكية بنسبة أكثر من 50%، إلى 1.5 تريليون دولار في عام 2027 في ظل الأوقات المضطربة والخطيرة الراهنة، بعد موافقة الكونغرس على ميزانية دفاعية قياسية بحجم 901 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

في الوقت ذاته، وصل الدين الحكومي الأمريكي إلى أكثر من 38.5 تريليون دولار، ما يعتبر مستوى قياسيا له.

ويساوي الدين الحكومي 124% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، بحسب روسيا اليوم.

